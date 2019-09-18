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Определена организация, которая построит светофор на проспекте Энтузиастов в Пскове

Определена организация, которая построит светофоры на проспекте Энтузиастов, 5а в Пскове и на ул. Ипподромной. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, победителем стало ООО «ТрансСигнал» с ценой контракта 1 млн 507 тыс. 500,00 рублей.

Второе предложение поступило от ООО «Спецтехсервис» - 1 млн 507 тыс. 500,00 рублей.

Ранее «ТрансСигнал» и «Спецтехсервис» предложили одинаковую стоимость по установке светофора на Рижском проспекте у магазина «Маяк».

На проспекте Энтузиастов установят вызывной светофор с кнопкой и 100 метров пешеходных ограждений. На Ипподромной появится автономный комплекс с светофорами Т.7 на солнечной батарее.

Срок выполнения работ - по 30 ноября 2019 года.