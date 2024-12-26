Новый пешеходный светофор планируют поставить в Пскове

Новый пешеходный светофор может появиться в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 26 декабря межведомственная рабочая группа по безопасности дородного движения рассмотрела обращение по безопасности пешеходов на улице Декабриста Пущина – участок дороги между улицами Инженерной и Вокзальной.
Фото: панорама Яндекса
При движении автотранспорта от Инженерного моста по улице Декабриста Пущина мимо дома №1 в сторону площади Декабриста Пущина имеется нерегулируемый пешеходный переход. На данном участке дороги 4 полосы движения, имеется изгиб дороги, разрешенная скорость движения – 60 км в час. Местные жители опасаются переходить дорогу.
Автор обращения просила снизить разрешённую скорость до 40 км в час.
Снижение разрешенного порога скорости признано нецелесообразным.
Но, по решению рабочей группы, на данном переходе необходима установка пешеходного светофора с кнопкой вызова.
Ожидаемый срок установки – второй полугодие 2025 года.