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Дети нанесли предупреждающие надписи перед пешеходными переходам в Новосокольниках

Эстафета безопасности для пешеходов продолжилась в городе Новосокольники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ученики пятого класса местной школы передали эстафету своим сверстникам. Ребята приняли участие в акции, направленной на профилактику наездов транспортных средств на пешеходов. Они с помощью трафаретов и баллончиков с краской нанесли на тротуары перед несколькими пешеходными переходами надписи «Остановись! Посмотри по сторонам!».

«Это напоминание пешеходам о том, что перед тем, как переходить дорогу, необходимо убедиться в собственной безопасности», - отметили в ведомстве.

В местах, где переходить проезжую часть небезопасно, школьники нанесли надписи «Переход дороги здесь опасен для жизни». Также сотрудники ГИБДД рассказали детям, где в Новосокольниках чаще всего происходят наезды на пешеходов и как этого избежать.