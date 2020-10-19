АвтоМир / Дороги

Амбициозные задачи по ремонту дорог ставит глава Островского района

Амбициозные задачи стоят по ремонту дорог стоят в Островском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 октября.

«Беспрецедентное количество дорог сделано, - подчеркнул он. - Нам удалось практически все лимиты 2021 года отторговать. Из четырех три объекта будут выполнены в этом году. Более того, мы ставим амбициозные задачи. Наверное, до декабря отторгуем еще крайний участок 2021 года. То есть у нас лимит 2021 года будет полностью выбран уже в 2020-м».

Проверка и приемка дорог идет на самом высоком уровне, заверил Дмитрий Быстров. Залог успешной деятельности, считает он, состоит в «заряженности коллектива».