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Дмитрий Быстров назвал актуальную проблему улиц в Острове

Актуальная проблема улиц в Острове - отсутствие освещения на ряде участков. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в эфире программы «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 октября.

Это связано с тем, пояснил глава муниципалитета, что у энергетиков «вышла из строя вышка». Дмитрий Быстров отметил, что отсутствие хорошего освещения на улицах создает неблагоприятную криминогенную обстановку.

Глава района выразил надежду, что за октябрь-ноябрь с этой проблемой удастся справиться, и уличное освещение зимой будет в нормативном состоянии.