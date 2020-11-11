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Будет нелегко - Борис Елкин о второй очереди реконструкции улицы Фабрициуса

Вторая очередь реконструкции улицы Яна Фабрициуса в Пскове на 2021 год не запланирована, но в случае появления дополнительных средств, работы будут проведены. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

По его словам, в рамках реконструкции участка улицы от Гражданской до площади Победы осталось «навести марафет» и пустить автодвижение. «Пока автобусы идут в обход, по Советской. Много жалоб поступило от жителей в связи с перекрытиями. В ближайшее время откроем движение», - отметил он.

В то же время председатель комитета признал, что реконструкция продолжения улицы Яна Фабрициуса тоже вызовет дискомфорт у горожан. «Этот объект будет тяжелым. Этот участок длиннее. Будут коммуникации переустраиваться, сделают новое озеленение, новые тротуары. В любом случае будет нелегко», - предрек Борис Елкин.

«Пока не запланировано работ к реализации на 2021 год, но если появятся дополнительные средства, то начнем», - заключил он.

Кроме того, гость студии напомнил, что в следующем году за счет средств дорожного фонда в Пскове планируется начать реконструкцию улицы Кузбасской дивизии. «Это называется реконструкцией, потому что работы пойдут в створе существующей дороги. Но по сути будет проложена новая. Давно проект лежит, много о нем говорилось. Знаю, что конкурсные процедуры на финальной стадии. Дорога от Западной до «Акваполиса» должна полноценно соединить деревни Родина и Борисовичи с городом Псковом», - пояснил председатель комитета.