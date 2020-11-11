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Борис Елкин рассказал, кому не нравится «островок безопасности» на Индустриальной

О пользе разделительной полосы, которую обустроили на улице Индустриальной в Пскове в рамках реконструкции перекрестка с улицей Инженерной, рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Слушатель, дозвонившийся в эфир, высказал мнение о нецелесообразности «островка безопасности» на немагистральных улицах, а также подверг критике сам по себе проект реконструкции перекрестка. По его мнению, круговое движение с узкими полосами уменьшило пропускную способность, а после того, как включат светофоры, ситуация еще больше усугубится.

Борис Елкин не согласился с тем, что разделительная полоса на Индустриальной не несет никакой пользы. «Там посадили кусты. Это будет эстетически более приятно, чем заборы. Это островок безопасности, пешеход там могут остановиться», - отметил гость студии, подчеркнув, что за увеличение «островков безопасности» в Пскове выступали общественники.

Между тем жалобы на разделительную полосу на Индустриальной, по мнению Бориса Елкина, поступают от тех, кто там раньше поворачивал на машине во двор. «В данном случае это дело привычки. Но, считаю, что крутануться и проехать несколько лишних метров будет куда безопаснее, чем совершить левый поворот», - полагает Борис Елкин.

Кроме того, он прокомментировал реализованную схему организации кругового движения на перекрестке Инженерной и Индустриальной. «Много обращений поступало по ширине круга. На самом деле нормативы по его диаметру поменялись за время, пока перекресток проектировался, и он запроектирован под старые нормативы. Можно было сделать круг более узким, но к тому времени был выполнен уже достаточно большой объем работ», - пояснил Борис Елкин.

По его словам, движение на круге нормализовалось, поскольку автомобилисты стараются придерживаться нанесенной разметки. «Но зачастую трудности движения возникают, потому что граждане не привыкли так ездить. Надеюсь, в перспективе мы увеличим число объектов с круговым движением, чтоб улучшить транспортную доступность города», - добавил председатель комитета.

Что касается работы светофоров, этот вопрос, считает Борис Елкин, надо «докручивать» совместно с ГИБДД с учетом интенсивности движения пешеходов и транспорта — «откуда и куда быстрее ходят и ездят». «Светофоры включат на следующей неделе. Думаю, таких пробок не будет», - заключил гость студии.