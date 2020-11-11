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Комплексный подход к ремонту дорог реализуют во всех микрорайонах Пскова

Комплексный подход к ремонту дорог будет реализован во всех микрорайонах Пскова. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

«В перечень дорог, подлежащих ремонту в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", входят как основные артерии города, так и малые улицы, которые требуют не меньше внимания. Всем улицам мы хотим уделить внимание и стараемся комплексно подходить к вопросу их ремонта», - пояснил гость студии и привел в качестве примера микрорайон Запсковье.

«В прошлом году начали перекресток Инженерной и Индустриальной, в этом продолжаем Инженерную, в следующем Инженерную с улицей-дублером завершим полностью. На торги объект будет выставлен в ближайшее время. Также делаем маленькие улицы: Аллейная, Ипподромная, Шоссейная. На следующий год запланировали Текстильную. Также в планах - Звездная и Алтаева, чтобы завершить основные дорожные работы в микрорайоне, и люди могли бы ездить по нему без преград. Такой же подход постараемся реализовать во всех микрорайонах города», - отметил председатель дорожного комитета.

«Объем финансирования дорожных работ увеличен, и он позволяет нам ремонтировать как большие улицы, так и маленькие. В том числе мы добрались до частного сектора», - заключил Борис Елкин.