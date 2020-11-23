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Пешеходные переходы и остановки на дорогах в Псковской области стали безопаснее

Завершены работы по установке освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях, локальных пересечениях и примыканиях на автодорогах Псковской области. Работы провела компания ООО «Лидерстрой» по контрактам с ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в настоящий момент исполнены два контракта из четырех по освещению дорог вблизи 15 населенных пунктов Палкинского, Псковского и Печорского районов. Подрядная организация провела обрезку крон деревьев, установила 109 железобетонных опор, смонтировала более 3,5 км электрического кабеля освещения и 96 уличных светильников со светодиодными лампами мощностью от 100 до 150 Ватт.

В Палкинском районе светильники установили на дороге Псков – Кислово – Палкино в деревнях Щепец (на 17-ом км), Лещихино (на 21-ом км), Полены (на 27-ом км), Слопыгино (на 28-ом км), Бадухино (на 29-ом) и Дудниково (на 32-ом км).

В Псковском районе осветили участки автодороги Псков - Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в деревнях Великие поле (на 25-ом км) и Амосово (на 8-ом км). Фонари также появились у школы в деревне Середка, на дороге Родина - Наволок на повороте на деревню Кусва и в самом населенном пункте.

В Печорском районе теперь освещены участки дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры в деревнях Лезги (на 26-ом км), Гверстонь (на 21-ом км), Сорокино (на 24-ом км) и в городе Печоры (на 37-ом км).

Добавим, что в рамках третьего контракта также выполнены работы по устройству освещения еще на 5 объектах: в деревнях Большие Кулиги Невельского района, Шелково Великолукского района, Череха, Паклино и у школы на дороге Псков – Родина в Псковском районе. Сейчас на указанных объектах проходят испытательные работы.

В ближайшее время подрядчик приступит к реализации еще одного контракта на установку осветительных приборов на автобусных остановках и пешеходных переходах. Фонари появятся в деревне Новая Уситва Палкинского района (на 33-ем и 34-ом км дороги Старый Изборск – Палкино - Остров), в деревнях Подлесье, Гусинец Печорского района и городе Печоры (на дороге Граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск) и в деревнях Дуброво (на дороге Макарино - Дуброво), Барабаши (на дороге Череха - Назимово), Щиглицы (на дороге Крикушино – Щиглицы) Псковского района.