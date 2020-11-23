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Подписан контракт на ремонт 3,6 км дороги Першино – Ваши в Великолукском районе

В 2021 году на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют участок автомобильной дороги Першино - Ваши в Великолукском районе. Протяженность отрезка составляет 3,6 км от начала хода. В зону ремонта попадают поселок при железнодорожной станции Сердце и деревня Першино.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, по итогам электронного аукциона контракт на выполнение работ подписали заказчик ремонта ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядная организация ООО «Рельеф». Средства будут выделены из областного бюджета в объеме 44,5 млн рублей.

На начальном этапе подрядчик выполнит подготовительные работы: проведет устройство водоотводных канав, планировку откосов и дна кюветов и канав, расчистит полосу отвода от кустарника, деревьев и пней, срежет старый асфальт на глубину до 5 см.

Затем дорожники займутся восстановлением укрепленной части обочин и виражей. Дорожное покрытие будет состоять из двух слоев. В работе будут использованы асфальтобетонные смеси, соответствующие новому ГОСТу: «нижний тяжелый» на граните и «верхний тяжелый» на габбро-диабазе. Обочины укрепят смесью песка, гравия и щебня толщиной 10 см, прибровочную часть обочин засеют травой. Также отремонтируют пересечения, примыкания и съезды, заменят крайние звенья водопропускных труб, приведут в порядок автобусные остановки с обустройством пандуса, установкой автопавильона, скамьи и урны. В завершение работ нанесут линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком и восстановят шумовые полосы холодным пластиком.

Окончание выполнения работ – до 23 июля 2021 года. Гарантия на водопропускные трубы составит 8 лет, нижний слой покрытия - 5 лет, верхний слой покрытия – 4 года, обочины, откосы и разметку – 2 года.

Автомобильная дорога Першино - Ваши относится к IV технической категории. Имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части – 6 м, обочин – от 2 до 3 м.