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В Острове завершена реализация программы «дорожного» нацпроекта на 2020 год

В Острове завершена реализация программы нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на 2020 год. В порядок приведено 8 улиц и 3,3 км дорог. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Изначально в плане значились улицы Пригородная, Балтийская и Рымара, но благодаря образовавшейся на торгах экономии удалось отремонтировать улицы Полевая и Гастелло. Позже на дополнительные средства из федерального бюджета участки улиц Германа, Соляной и 1 Мая также приведены в порядок, - сообщил он. - Подрядчики выполнили замену изношенного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, на некоторых объектах - ремонт тротуаров с заменой бортового камня, нанесение разметки».



Кроме того, выполнен ремонт участка дороги протяженностью более 2,4 км в черте Острова - по улицам Загородной и Ветеранов войны от федеральной трассы Р-23 до выезда из города. Помимо нового покрытия были укреплены обочины, отремонтированы тротуары, приведены в порядок 10 автобусных остановок и 6 посадочных площадок.



Все объекты сданы в срок.



В 2021 году реализация нацпроекта в Островском районе продолжится. Будет обновлено более 7 км трассы, заключил глава региона.