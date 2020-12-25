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Более 15 км дороги Остров – Новоржев обновят по нацпроекту в 2021 году

ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «ДорСтройСервис» заключили контракт на ремонт автомобильной дороги Остров - Новоржев в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, сумма контракта составила более 104 млн рублей. На эти средства подрядная организация приведет в нормативное состояние 7,3 км трассы: участок длиной 6,75 км между деревнями Шмойлы и Влазово и 550 м дороги на 13-м км.

В ходе подготовительных работ расчистят полосу отвода от кустарника и деревьев, выполнят устройство водоотводных канав и планировку откосов. Изношенное покрытие срежут на глубину до 5 см. Затем подрядчик займется восстановлением укрепленной части обочин и виражей, устройством выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонных смесей, соответствующих новому ГОСТу 2020 года.

На обочинах устранят просадки и укрепят песчано-гравийно-щебеночной смесью, бровку засеют травой. В ведомость объемов работ также входит ремонт пересечений, примыканий и съездов, автобусных остановок, водопропускных труб, нанесение дорожной разметки термопластиком и краской.

Согласно контракту, ремонт должен завершиться до 13 августа 2021 года. Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, обочины, откосы, бортовой камень и разметку термопластиком – 2 года.

Отметим, что еще один участок дороги Остров – Новоржев протяженностью 8 км приведет в порядок собственными силами Псковавтодора. Покрытие обновят с 64-го по 72-й км трассы в Новоржевском районе. В зону ремонта попадают населенные пункты Горнево, Соболицы, Осинкино.

Автомобильная дорога Остров - Новоржев относится к III технической категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет 12 – 15,2 м, проезжей части – 7 м, обочин – 2 м.