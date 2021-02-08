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АвтоМир / Дороги

Определен подрядчик на устройство освещения дорог в двух районах Псковской области

08.02.2021 15:04|ПсковКомментариев: 0

В результате электронного аукциона определена подрядная организация на выполнение работ по освещению автомобильных дорог регионального значения в Себежском и Невельском районах Псковской области. Речь идет об установке элементов освещения на автобусных остановках, пешеходных переходах, кольцевых и локальных пересечениях и примыканиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы будут проведены в целях повышения безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Контракт на сумму более 2 млн рублей заключен между Управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») и ООО «СтройКом». Согласно документу, до 2 июня подрядчик выполнит монтаж опор освещения, электрического кабеля, уличных светильников, а также пусконаладочные работы по 8 адресам.

В Невельском районе осветительные приборы появятся на 188-ом км дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, на перекрестке с автодорогой Великие Луки – Невель. Это потенциальное место дорожно-транспортных происшествий.

В Себежском районе фонари установят на дороге Опочка - Дубровка - граница с Республикой Белоруссией вблизи населенных пунктов Зародищи (28-й км), Новоселье (47-й км), Мальково (51-й км), Осыно (69-й км), Долосцы (80-81-й км). Кроме того, станет светлее на дороге Васильково – Борисенки у деревни Борисенки (9-й км) и на дороге Толкачево – Себеж – Заситино у деревни Ульяновщина (35-й км).

Гарантия на опоры ЛЭП составит 10 лет, кабели, светильники и прочее электрооборудование - 3 года.

В 2020 году аналогичные работы проведены вблизи 25 населенных пунктов Псковского, Печорского, Палкинского, Невельского и Великолукского районов.

Теги: #Освещение #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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