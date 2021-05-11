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Железнодорожный переезд в Великих Луках перекроют из-за капремонта

Новосокольническая дистанция пути информирует население и организации Великих Лук о закрытии для движения автомобильного транспорта железнодорожного переезда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

17 и 19 мая с 10.00 до 16.00 железнодорожный переезд 481 км ПК 5 (1-й Сеньковский) будет закрыт для движения в связи с проведением капитального ремонта железнодорожного пути. Объезд будет осуществляться через переезд 481 км ПК 10 (Богдановский).

Жителей и гостей Великих Лук просят заранее планировать маршруты, учитывая эту информацию.