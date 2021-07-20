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Отремонтированный участок дороги Старый Изборск - Остров приняли без замечаний

Приемка после ремонта автомобильной дороги Старый Изборск – Палкино – Остров состоялась успешно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние привели участок трассы длиной около 6,8 км между деревней Цыплята и поселком Палкино (с 13-го по 20-й километр).

Приемочная комиссия заказчика работ, ГБУ ПО «Псковавтодор», отметила, что работы завершились в срок, с должным качеством. Претензий к подрядной организации нет. При этом подрядчик будет нести гарантийные обязательства на выполненные работы в течение нескольких лет: на верхний слой покрытия гарантия составляет 4 года, на обочины и бортовые камни – 2 года, на автопавильоны – 8 лет, разметку термопластиком – 1 год.

В рамках ремонта произвели замену асфальтобетонного покрытия: уложили выравнивающий и верхний слой покрытия на площади более 54 тысяч кв. м, укрепили щебеночно-песчано-гравийной смесью 12,5 тысяч кв. м обочин, прибровочную часть обочин засеяли травой.

Кроме того, рабочие отремонтировали примыкания и съезды из асфальтобетонной смеси и фрезерованного асфальтоматериала. Они привели в порядок 7 водопропускных труб на съездах и 8 труб на основном ходу, заменили крайние звенья на 4 трубах и благоустроили 4 автобусные остановки (установили автопавильон, скамейки и урны). Осевую дорожную разметку и дублирующие знаки на проезжей части нанесли термопластиком, краевую разметку - краской. Также выполнили расчистку полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности.

Общая стоимость работ составила около 98 миллионов рублей. Средства на ремонт выделялись из областного бюджета. Подрядной организацией по итогам электронного аукциона выступила ООО «ДорСтройСервис».

Автомобильная дорога Старый Изборск – Палкино – Остров относится к III категории. Ширина земляного полотна составляет от 12 до 15 метров, проезжей части – 7 м, обочин – от 2,2 до 4,5 м. Трасса связывает один из древнейших городов России, туристический центр Старый Изборск, и два крупных районных центра Псковской области - Палкино и Остров. В последнем в прошлом году завершен капитальный ремонт уникальных цепных мостов. Эта достопримечательность стала еще одной точкой притяжения туристов в Псковской области, добавили в профильном комитете.