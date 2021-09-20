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Дорогу до полигона ТБО отремонтируют в Палкинском районе

Определена организация, которая выполнит ремонт автомобильной дороги Рубцово - Амосово на участке км 0+000 - км 4+715 в Палкинском районе Псковской области. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, заказчик - администрация Палкинского района.

В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта от ООО «Спецтранссервис». По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Цена контракта составит 22 млн 872 тыс. 266 рублей.

Дорога относится к V категории. Вид покрытия — асфальтобетон, смесь - щебеночно-гравийно-песчаная. Окончание ремонтных работ планируется в течение 45 календарных дней с даты подписания контракта.

Добавим, возле дороги располагается действующий полигон ТБО.