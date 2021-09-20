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Расторгнут контракт с подрядчиком по реконструкции дороги Гверстонь – Крупп – Кулье

Контракт с подрядчиком по реконструкции дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе расторгнут. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Заказчик ГБУ ПО «Псковавтодор» расторг контракт в одностороннем порядке. Такое решение приняли из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком - ООО «ВУКЛЭР» - обязательств по контракту. Работы велись в рамках реализации основного объекта крупного инвестиционного проекта «Улучшение доступности отдаленных районов Юго-Восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» периода 2014 – 2020 годов.

Он был заключен на реконструкцию участка дороги протяженностью 6,6 км. «На сегодняшний день подрядчик заменил водопропускные трубы и выполнил основание дорожной одежды на 2,6 км, то есть на 1/3 дороги. На 4 км выполнено устройство земляного полотна и местами песчаного подстилающего слоя, который недопустим для пропуска автомобилей. Поэтому сейчас передвижение по участку затруднено в связи с неравномерностью выполнения работ», - пояснили в «Псковавтодоре».

В кратчайшие сроки найдут нового подрядчика. Ему предстоит выполнить устройство основания дороги, асфальтобетонного покрытия, автобусных остановок, освещения, съездов, тротуаров, разметки и знаков.

«Работы по земляному полотну будут продолжены сразу после заключения контракта, а к устройству дорожной одежды ввиду погодных условий подрядчик сможет приступить только весной. Завершение реконструкции намечено на август-сентябрь 2022 года», - рассказали в «Псковавтодоре».

Заказчик также добавил, что уже заключен контракт на ремонт асфальтового участка дороги с 28-го по 31-й км. Подрядчик уже приступил к работам, они должны быть завершены до 15 ноября текущего года.

Кроме того, в ближайшее время будет объявлен конкурс на определение подрядной организации по реконструкции II пускового комплекса дороги: с 16-го по 22-й км. Выполнение основных строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год за счет средств государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы».