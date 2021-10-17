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Аварийный участок дороги отремонтировали в Порхове по требованию прокуратуры

Аварийный участок дороги отремонтировали в городе Порхове по требованию прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В силу требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения" ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений», - отметили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры увидели на проезжей части улицы Калачева многочисленные выбоины, превышающие предельно допустимые размеры, что угрожало безопасному проезду автотранспорта. В этой связи в адрес главы городского поселения «Порхов» было внесено представление с требованием исправить ситуацию.

В результате на ремонт дорожного полотна было выделено более 3 млн рублей. В настоящее время дорожное покрытие участка улицы протяженностью свыше 200 метров полностью заменено.