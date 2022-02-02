В Пскове не работает светофор на улице Розы Люксембург

Два человека пострадали в ДТП в центре Пскова

Движение автомобилей на улице Антонова в Великих Луках запретят до конца весны

Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале

Нетрезвых водителей остановили полицейские в Великих Луках и Новоржеве

Отменен конкурс на установку светофоров и дорожных неровностей в Псковской области

В Псковской области идет поиск организаций для эвакуации задержанного транспорта

Более 20 ДТП с участием детей произошло за год в Пскове

Более 700 автомобилей поместили на спецстоянку в Пскове в 2021 году

Временный мост через реку Великую в Пскове будет двухполосным

110 тысяч автомобилей зарегистрировано в Пскове