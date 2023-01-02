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Дорожники устраняют в Пскове последствия ночного снегопада. ФОТО

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают очистку улиц города Пскова от снега. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Начинаем всё сначала», - отметили в компании, опубликовав фотографии, на которых сотрудники производят очистку улиц от снега после ночной метели.

В местах, где не проходит техника, уборка улиц идёт в ручном режиме.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: