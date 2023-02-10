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Две улицы отремонтируют в Усвятах до середины мая

Администрация Усвятского района заказала ремонт улицы Высотной и переулка Солнечный в поселке Усвяты. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта - 5 млн 984 тысячи 848 рублей.

Протяженность ремонтируемых участков: на улице Высотной - 424 метра, на переулке Солнечном - 240 метров. Обе дороги имеют две полосы движения, вид покрытия – асфальтобетон.

Окончание подачи заявок – 13 февраля. Срок окончания ремонтных работ – 15 мая.