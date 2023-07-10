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АвтоМир / Дороги

«Кузница»: Турбоперекрестки и дополнительные светофоры – панацея от пробок и ДТП? ВИДЕО

11.07.2023 15:52|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 июля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Больше недели автолюбители Пскова обсуждают решения последней муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения. Два самых громких и самых неоднозначных и вызывают дискуссию: про турбоперекрестки, в которые должны превратиться так называемые «круги» на площади Победы и площади Героев-Десантников. Одни уверены – это сделает проезд этих перекрестков еще более быстрым, другие считают, что народ запутается окончательно и будет день жестянщика. Обсудим. И еще одно неоднозначное решение – плюс один светофор на Октябрьском проспекте: а что, тех десяти, что уже есть, недостаточно? Или чиновникам трудно проехать на улицу Гоголя? Тем не менее на перекрестке Октябрьского и Гоголя будет светофор. Какова дорожная обстановка в областном центре в период активных ремонтов дорог?

Теги: #Кузница #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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