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Дороги Пскова обработали противогололедными материалами

Обработку противогололедными материалами и очистку от снега улично-дорожной сети города Пскова проводят сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Псковской области ожидается снег.

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ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: