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АвтоМир / Дороги

Проезжую часть в Пскове обработали противогололедными материалами

26.03.2024 15:06|ПсковКомментариев: 0

Проезжую часть улиц Пскова обработали противогололедными материалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».  

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники компании продолжают приводить в порядок улично-дорожную сеть Пскова. Дорожники убирают скопившиеся за зиму песок и грязь, собирают мусор вдоль проезжей части, прибирают остановки, чистят мосты. 

 
 

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

  • Завеличье,
  • Запсковье,
  • Любятово,
  • Овсище.
Теги: #дороги #СитиИнвестГрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
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