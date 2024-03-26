Проезжую часть в Пскове обработали противогололедными материалами

Проезжую часть улиц Пскова обработали противогололедными материалами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
Сотрудники компании продолжают приводить в порядок улично-дорожную сеть Пскова. Дорожники убирают скопившиеся за зиму песок и грязь, собирают мусор вдоль проезжей части, прибирают остановки, чистят мосты.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: