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Юрий Киргинцев рассказал, почему автобусы не ездят по расписанию

Руководитель ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал, с чем связано отставание движения автобусов в областном центре от расписания.

Фото: Вадим Боченков

«Причин, конечно, много. И болеют очень много, и переход со старого подвижного состава на новый. Но еще есть одна особенность – в любом мегаполисе невозможно соблюдать расписание. В мегаполисе расписание соблюдает только метро и электропоезд. У нас же вместе с автобусами (на дорогах - ред.) находится весь транспорт города. Утром, в часы пик – это обязательные пробки. Автобус просто не в состоянии расписание выполнить», - пояснил он.

При этом Юрий Киргинцев указал на то, что предприятие планирует снова запускать онлайн-программу Pskovbus, чтобы пассажиры могли отслеживать движение автобусов. «Не нужно будет выходить в 30-градусный мороз и ждать автобус. У всех на телефоне будет время приближения автобуса, фамилия водителя и так далее», - добавил он.