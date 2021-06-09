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Семейный челлендж по ПДД стартовал в Псковской области

Семейный челлендж по Правилам дорожного движения стартовал в Псковской области сегодня, 18 июня. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Безопасное поведение на дорогах - это основа сохранения главной ценности - человеческой жизни. Начни с себя и своей семьи формировать привычку к безопасному поведению на дороге. Тогда сохранишь жизни самых дорогих - наших детей», - обращаются к родителям организаторы акции.

Для того, чтобы принять участие в челлендже, нужно сфотографировать (сделать селфи) момента изучения Правил дорожного движения дома или на улице со своими детьми, разместить фото в социальной сети с хештегом #ПДДЛЕТОМПСКОВ60 и направить его на электронную почту отделения УГИБДД – 60gibdd@mail.ru для размещения «ВКонтакте».

Челлендж продлится по 1 августа.