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Пскович стал участником смертельного ДТП на автодороге «Нарва», в котором пострадали врачи

4 ноября в 19:50 на 84-м километре автодороги «Нарва» KIA Sportage вылетел на «встречку», по касательной задел KIA Сeed, которая находилась под управлением жителя Псковской области, и столкнулся лоб в лоб с Toyota Land Cruiser. 39-летний водитель KIA Sportage от полученных травм скончался на месте. С травмами средней степени тяжести госпитализированы 49-летний водитель «Тойоты» и трое его пассажиров, сообщает портал «Фонтанка.ру»

Фото с портала «Фонтанка.ру»

Как сообщает 47news, автомобилем Toyota Land Cruiser 200 управлял 49-летний заместитель главного врача и директор Гатчинской клинической больницы Николай Стаканов. С ним вместе ехали две 45-летние женщины, одна из которых – заместитель главврача Городской станции переливания крови, а также двое несовершеннолетних: 16-летний юноша, обучающийся в 10-м классе гимназии (вероятно, сын замглавврача больницы), и 15-летняя студентка колледжа туризма и гостиничного сервиса. По данным «Фонтанки», все четверо пассажиров после ДТП были доставлены в Гатчинскую больницу. Ранее сообщалось, что пострадал и сам водитель.

Фото с портала «Фонтанка.ру»

Николай Стаканов рассказал 47news, что состояние пассажиров удовлетворительное, сам он сегодня находится на больничном.

Фото с портала «Фонтанка.ру»

В аварии погибла водитель KIA Sportage – 39-летняя жительница Красного Села. По информации 47news, она тоже работала в сфере здоровья – пыталась реализовать в Горелово проект небольшого оздоровительного комплекса с соляной пещерой. На переднем пассажирском кресле рядом с ней ехал молодой человек , который, по предварительным данным, не был пристегнут. Его доставили в Кингисеппскую больницу в тяжелом состоянии.

Фото с портала «Фонтанка.ру»

Пскович 30 лет, управлявший KIA Сeed, не пострадал.