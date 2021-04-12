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«Форд» столкнулся с автобусом под Великими Луками, пострадал человек

Водитель «Форда» пострадал в результате столкновения с автобусом в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, 12 апреля в 21.16 поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на 16-м километре автодороги Великие Луки – Невель.

Мужчина 1965 года рождения, управляя автомашиной «Форд Фьюжн», нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автобусом ПАЗ-4234 под управлением гражданина 1959 года рождения.

Телесные повреждения получил водитель «Форда». Он доставлен в великолукскую больницу.