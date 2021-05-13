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Житель Брянской области ушибся при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе

Автомобиль «Хавейл» съехал в кювет в Опочецком районе сегодня, 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 4.20 на 405-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель. Водитель автомобиля, мужчина 1980 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Пассажир 1988 года рождения получил ушибы.

По предварительной информации, в автомашине находились жители Брянской области.