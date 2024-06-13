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Круговой перекресток может появиться на развилке у строящегося парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове

Круговой перекресток может появиться на развилке у строящегося парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Данный перекресток достаточно загружен и имеет высокую интенсивность по улице Юбилейной, а также на Яна Райниса. У нас развивается этот микрорайон, недавно там открылся пляж, планируется открытие парка аттракционов. Это добавит интенсивности дорожному движению», – рассказал глава города.

Он уточнил, что на этом маршруте в перспективе необходимо будет увеличить количество общественного транспорта.

«Сейчас мы видим, что уже не первый год в том направлении возникают аварийные ситуации, доходит до очага аварийности, это как раз левые повороты на Яна Райниса. Мы долго советовались и думали, с управлением ГИБДД, с общественниками. Такие решения мы принимаем консолидировано для того, чтобы взвесить все "за" и "против", принять единственное правильное решение по мнению экспертного сообщества на данный момент. Мы понимаем, что данный перекресток большой и позволяет сделать круг, но для этого необходима реконструкция. Для лучшей пропускной способности и уменьшения аварийности, конечно, там необходимо сделать круговой перекресток с широкими полосами. Мы понимаем, что это впереди идущие планы, сейчас я поручил УГХ посчитать, сколько будет стоить проектная документация», – уточнил Борис Елкин.

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Он отметил, что лежачие полицейские будут установлены из асфальтобетона и будут более пологими. Их возведут «не для полной остановки, а для успокоения движения».

«Будет лежачий полицейский на ширину проезжей части со стороны моста, не доезжая до развязки. Со стороны улицы Юбилейной - также. Камера и знаки ограничения скорости там уже стоят», - добавил Борис Елкин.