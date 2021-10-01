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Четыре человека пострадали в ДТП на улице Вокзальной в Пскове

Четыре человека пострадали в ДТП на улице Вокзальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

По предварительной информации, ДТП произошло в 15.00 около дома №46 по улице Вокзальной в Пскове.

Водитель «Дэу Нексия», молодой человек 2003 года рождения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Здесь он совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-33025 под управлением мужчины 1992 года рождения.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры автомобиля «Дэу» - девушка 2006 года рождения и молодой человек 2002 года рождения. Всех их госпитализировали с травмами.