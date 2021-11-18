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Самым аварийным днем недели на дорогах Пскова оказалась среда

Назван самый аварийным день недели на дорогах Пскова по итогам 10 месяцев 2021 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими зарегистрировано в среду (по 25 ДТП).

По времени суток с начала 2021 года наиболее опасным было время с 15.00 до 18.00 (34 ДТП). Причинами высоких показателей аварийности являются возникающие в эти часы пиковые транспортные нагрузки, большое количество транспорта и пешеходов на улицах города.

В светлое время суток зарегистрировано 109 происшествия (76,8% от всех ДТП), в которых 3 человека погибли и 143 получили ранения. В темное время суток зарегистрировано 29 ДТП (23,6% от всех ДТП), в результате которых 39 человек получили ранения.

Наиболее часто регистрируются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. За 10 месяцев этого года на территории Пскова зарегистрировано: 49 наездов на пешеходов, 58 столкновений транспортных средств, 9 наездов на стоящее транспортное средство, 8 - на препятствие, 5 падений пассажиров; 3 съезда с дороги, 9 наездов на велосипедиста, одно опрокидывание.

В данной статистике не учитываются технические ДТП без пострадавших.