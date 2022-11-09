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Водитель автобуса смог предотвратить наезд на пешехода в Пскове

Водитель автобуса смог предотвратить наезд на пешехода в Пскове 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УГИБДД УМВД России по Псковской области

В 9:42 у дома №2 на улице Алтаева в Пскове водитель автобуса ЛиАЗ-525626 1977 года рождения применил экстренное торможение во избежание наезда на пешехода, который выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате этого пассажирка автобуса 1967 года рождения упала и получил ушиб головы.

После осмотра в Псковской областной больнице ее отпустили домой.

Водитель находился в трезвом состоянии. Личность пешехода установить не удалось.