ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове на Ленинградском шоссе

14.08.2025 12:43

Три человека пострадали при столкновении двух автомашин в Пскове на Ленинградском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции России по Псковской области, это произошло 13 августа в 20.13 у дома №98 по улице Военный городок-3 (на перекрестке Ленинградского и Крестовского шоссе).

Мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем KIA, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю, двигающемуся во встречном направлении прямо, и допустил столкновение с автомашиной «Шкода Октавия» под управлением мужчины 1987 года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получили трое: водитель KIA, не госпитализирован, пассажирка «Шкоды», женщина 1956 года рождения, госпитализирована в псковскую областную больницу с диагнозом «перелом предплечья справа». Также пострадал ребенок - пассажир «Шкоды», мальчик 2016 года рождения. После осмотра врача отпущен.

Водители трезвые.

