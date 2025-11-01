ДТП произошло на перекрёстке Труда и Звездной в Пскове

Прицеп горел на улице Мелиораторов в Печорах

Более тысячи правонарушений на дорогах пресекли сотрудники псковской ГАИ за неделю

Водитель «Опеля» пострадал при лобовом столкновении с автобусом в Великолукском районе

На одном участке трассы Р-23 «Псков» будет действовать ограничение скорости 4 ноября

Псковичи могут купить новый кроссовер на 20% дешевле

Столкновение на площади Героев-Десантников в Пскове попало на видео

Участок дороги к озеру Полисто и Полистовскому заповеднику отремонтирован в Бежаницком округе

ДТП рядом с круговым перекрестком улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попало на видео

Госавтоинспекция предупреждает псковских водителей о повышенной активности лосей на дорогах