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Житель Невеля оштрафован на 200 тысяч рублей за пьяное вождение

Невельская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В суде установлено, что 4 октября 2020 около 18.20 мужчина, находясь за рулем автомобиля «Киа Спектра», являясь лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения, начал самостоятельное движение на автомобиле от дома №32, расположенного по адресу: Псковская область, г. Невель, ул. Ясной Поляны, после чего в 18.28 был остановлен сотрудниками службы ОГИБДД МО МВД России «Невельский».

В ходе проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения установлен факт алкогольного опьянения с концентрацией абсолютного этилового спирта в пробе выдыхаемого им воздуха 1,282 мг/л.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.