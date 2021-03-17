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Пьяное вождение обернулось для автомобилиста из Опочки уголовной ответственностью

Жителя Опочки привлекли к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

31 октября после употребления 1,5 литров пива в одной из деревень Красногородского района мужчина решил поехать домой в Опочку. Его остановили сотрудники ГИБДД. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.

Суд назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.