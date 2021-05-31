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Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановили псковские сотрудники ГИБДД

Трех нетрезвых водителей остановили сотрудники ГИБДД на дорогах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, ранее все они уже получали наказание за аналогичное правонарушение.

Так, в Порхове 6 июня около 22.00 у дома по переулку Великолукскому ехал автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился нетрезвый 29-летний местный житель. А 7 июня около 20.00 по трассе Москва – Балтия на автомашине ВАЗ-217030 следовал 29-летний житель города Новосокольники, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день на дороге Красногородск – Морозово Красногородского района сотрудники ГИБДД остановили «Рено». Оказалось, что автомобилем управлял 50-летний житель города Острова в состоянии опьянения.

Водители дали признательные показания. По всем данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.