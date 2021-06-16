АвтоМир / За рулём

Пьяные водители попались полицейским в Пскове и трех районах области

Водителей, повторно севших за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, остановили полицейские в Псковской области 18-20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове ночью 20 июня у дома на улице Николая Васильева полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что за рулем иномарки находился 31-летний нетрезвый житель Псковского района.

А в деревне Вернявино Палкинского района в тот же день около 12.00 на улице Садовой на скутере ехал местный житель 1969 года рождения, который, как оказалось, тоже был в нетрезвом виде.

В деревне Верхний Мост Порховского района 18 июня у дома на улице Дубровского полицейские остановили автомашину ВАЗ-2112, за рулем которой находился житель района 1984 года рождения в состоянии опьянения.

В деревне Маево Новосокольнического района 19 июня на улице Школьной сотрудники полиции задержали нетрезвого мотоциклиста - 39-летнего местного жителя.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.