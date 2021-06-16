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Полиция остановила пьяную великолучанку за рулем «Нивы»

Пьяную жительницу Великих Лук, женщину 1988 года рождения, остановили за рулем ВАЗа-21213 утром 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция установила и других нетрезвых водителей, которых ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Так, в областном центре вечером 26 июня у дома на переулке Аллейном полицейские остановили для проверки машину ВАЗ-2114. Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый пскович 1970 года рождения. Также в Пскове 26 июня около 23.00 на переулке Комиссаровском на автомобиле «Додж» следовал нетрезвый горожанин 1975 года рождения.

В Великих Луках 26 июня по улице Горецкой на мопеде ехал 35-летний горожанин, который был в нетрезвом виде.

В Новосокольниках 25 июня на улице Октябрьской стражи порядка остановили «ВАЗ-21093», которым управлял местный житель 1962 года рождения. Как оказалось, он находился в нетрезвом состоянии.

В селе Ляды Плюсского района 25 июня по улице Красноармейской на автомобиле ВАЗ-2104 ехал 44-летний местный житель. Как установили полицейские, и он сел за руль, будучи «под градусом».

Добавим, что нетрезвые водители были выявлены дорожными полицейскими также в Невеле, Новоржевском, Псковском и Порховском районах.

По данным фактам проводят проверки. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяных водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.