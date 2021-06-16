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Полиция остановила нетрезвого псковича за рулем ВАЗа

Полиция остановила нетрезвого псковича 1980 года рождения за рулем ВАЗа-21099. Он ехал по Советской улице вечером 4 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Великих Луках 4 июля около 4.00 по улице Вокзальной на машине ВАЗ-2106 следовал 32-летний житель Локнянского района. И он находился в состоянии алкогольного опьянения. Там же, в городе на Ловати, 2 июля на улице Горицкой стражи порядка остановили «Шевроле». За рулем иномарки находился великолучанин 1988 года рождения. Как оказалось, он тоже был «под градусом».

Кроме того, в Красногородске 2 июля около 21.00 по улице Калинина на автомобиле ВАЗ-2107 ехал нетрезвый местный житель 1990 года рождения.

По данным фактам в настоящее время проводят проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяных водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.