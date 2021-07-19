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АвтоМир / За рулём

Пушкиногорский суд обязал мужчину отработать 200 часов за нетрезвое вождение

21.07.2021 10:40|ПсковКомментариев: 0

Пушкиногорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Вечером 7 мая подсудимый в состоянии алкогольного опьянения двигался по улице Ленина в поселке Пушкинские Горы, где его остановил инспектор ДПС ОГИБДД. На предложение сотрудника ДПС пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, мужчина ответил отказом.

В судебном заседании он полностью признал себя виновным. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Теги: #пьяный за рулем #Пушкинские Горы #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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