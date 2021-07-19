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Депутат Госдумы посадил за руль дочь и собаку. ВИДЕО

Депутат Государственной Думы, создатель движения «Убитые дороги» Александр Васильев выложил в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлел, каким образом он учит свою дочь водить автомобиль.

На видео дочь депутата сидит за рулем у него на коленях. При этом на коленях у девочки, которая управляет автомобилем, сидит собака.

«Ни один инструктор не сможет привить вашим детям культуру безопасного управления автомобилем. Это могут сделать родители. Покажите своим примером, как вы пристегиваетесь, соблюдаете правила, уважаете пешеходов», - написал депутат.