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Большинство опрошенных читателей ПЛН выступили против введения новых автоштрафов

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей не поддерживают введение новых автоштрафов, в том числа за парковку на газоне и мойку в неположенном месте. Это следует из опроса, в котором принял участие 381 человек.

Почти 60% респондентов указали на то, что нужно обустраивать новые парковки, а не штрафовать водителей. Около 30% опрошенных поддержали эту инициативу, поскольку «из-за припаркованных машин во дворе прохода нет».

7,35% респондентов также одобрили предложение. По их мнению, особенно жестко надо наказывать тех, кто моет автомобили в реках и озерах.

Немногим более 2% опрошенных читателей посетовали на «сплошные штрафы».

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?».