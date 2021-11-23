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Двух пьяных водителей мопедов задержали псковские сотрудники ГИБДД

Двух пьяных водителей мопедов задержали сотрудники ГИБДД в Псковском и Красногородском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, вечером 22 ноября в селе Середка по улице Пушкинской на мопеде следовал 44-летний местный житель. Автоинспекторы выяснили, что мужчина был пьян. Еще одного нетрезвого 56-летнего водителя мопеда задержали в поселке Красногородск.

В ведомстве напомнили, что за повторное вождение в пьяном состоянии грозит уголовная ответственность.