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Водителей предупредили о «зимнем» обмане с бензином на АЗС

Деление топлива на зимнее и летнее существует, но оно достаточно условно — если по дизелям есть четкие температурные границы, то для бензинов существуют классы испаряемости, каждый из которых подходит для летнего, зимнего или переходного периода. Как правило, НПЗ поставляют на АЗС сезонное топливо по умолчанию, поэтому любые попытки продавать якобы «зимний» бензин дороже обычного являются обманом, сообщил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Сезонное применение бензина регламентируется ГОСТ Р 51866-2002 в зависимости от климатических условий регионов. Согласно этому документу, например, в Москве использование бензинов средних классов испаряемости возможно с 1 по 31 октября, а с 1 ноября на АЗС поступает топливо «зимних» ("высоких" классов испаряемости. В Краснодарском крае «средние» бензины используются с 15 октября по 30 ноября, и лишь с 1 декабря начинается реализация «зимних».

«Исходя из местных климатических условий, допускаются изменения длительности по количеству суток весеннего и осеннего переходных периодов в сторону зимы или лета по согласованию местной администрации с региональными службами Гидрометцентра», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

В отличие от дизельного топлива, различия по бензинам не столь критичны, особенно для регионов с относительно мягким климатом. Заводы сами переходят на выпуск топлива соответствующего сезону, процесс отлажен годами. «Соответственно потребителю не о чем переживать, учитывая среднюю оборачиваемость запасов на АЗС в течение 2х-3х дней. Если кто-то пытается продавать бензин дороже, под эгидой того, что он зимний, то это просто маркетинговый ход», — предупредил Павел Баженов.

Но даже если предположить, что вы каким-то образом используете летнее топливо зимой, это не несет никакой опасности, кроме возможных рисков для экологии. Низкая испаряемость в холодную погоду увеличивает продолжительность запуска двигателя, то это увеличивает расход топлива, а «недогорание» топлива приводит к выбросам оксида углерода в атмосферу, заключил эксперт.