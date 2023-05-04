Владимир Кузь об электросамокатах в городе: Надо инфраструктуру строить, а не запрещать

Вместо того, чтобы запрещать передвигаться по городу на электросамокатах, нужно создавать инфраструктуру и усиливать информационную работу с населением. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
Напомним, недавно эту инициативу поддержал председатель СК России Александр Бастрыкин.
По мнению Владимира Кузя, для управления электросамокатом, как и для управления велосипедом, было бы достаточно информационной работы, которую сегодня, например, проводят с будущими велосипедистами в школах.
«Есть же четкие правила: пешеход переходит дорогу по пешеходному переходу, велосипедист перед пересечением дороги по переходу должен спешиться. То же самое и на самокате. В чем проблема спешиться? Может, надо просто ГАИ поработать, организовать разъяснительную работу, а не ограничивать? Проще всего ограничить», - заключил депутат.