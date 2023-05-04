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Владимир Кузь об электросамокатах в городе: Надо инфраструктуру строить, а не запрещать

Вместо того, чтобы запрещать передвигаться по городу на электросамокатах, нужно создавать инфраструктуру и усиливать информационную работу с населением. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«У нас только все запрещают и запрещают. Надо инфраструктуру строить, а не запрещать. Что плохого в самокате? И экология, и людям удобно передвигаться. Лучше проводить разъяснительную работу. Запрещать у нас умеют, а создать инфраструктуру не очень хотят. Что плохого, если электросамокат поедет по велодорожке? Пусть едет», - сказал Владимир Кузь, комментируя инициативу председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, связанную с ограничением мест использования электросамокатов.

Напомним, недавно эту инициативу поддержал председатель СК России Александр Бастрыкин.

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По мнению Владимира Кузя, для управления электросамокатом, как и для управления велосипедом, было бы достаточно информационной работы, которую сегодня, например, проводят с будущими велосипедистами в школах.

«Есть же четкие правила: пешеход переходит дорогу по пешеходному переходу, велосипедист перед пересечением дороги по переходу должен спешиться. То же самое и на самокате. В чем проблема спешиться? Может, надо просто ГАИ поработать, организовать разъяснительную работу, а не ограничивать? Проще всего ограничить», - заключил депутат.