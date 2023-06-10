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«Сбер» запустит коммерческие беспилотные грузоперевозки

Компания «Сберавтотех» («дочка» Сбербанка) в ближайшее время запустит коммерческие перевозки на беспилотных грузовиках, сейчас уже идет тестирование на маршрутах, рассказал журналистам старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

«В ближайшее время мы планируем запустить коммерческие автономные грузоперевозки. Технология автономного вождения, разрабатываемая "Сберавтотехом", адаптируема к разным видам транспорта, поэтому на беспилотных грузовиках мы смогли применить весь опыт, наработанный на легковых автомобилях», - цитирует его РИА Новости.

Белевцев отметил, что все грузовики прошли необходимые испытания и сертификацию. Кроме того, они сейчас тестируются на реальных маршрутах.

Беспилотные грузовики будут выполнять перевозки самостоятельно, однако, в соответствии с установленными требованиями, в салоне автомобиля будет находиться водитель-испытатель для контроля за безопасностью поездки, пояснил топ-менеджер Сбербанка.