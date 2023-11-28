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Рост на дизельное топливо зафиксировали в 58 субъектах РФ

За последнюю неделю (с 21 по 27 ноября) цены на дизель в рознице увеличились в 58 регионах РФ. Подсчет сделан на основе данных Росстата.

Самый высокий скачок зафиксирован в Магаданской области — на 4,79 рубля за литр, Забайкальском крае — на 1,12 рубль, Амурской области — на 98 коп., Приморском крае — на 95 коп., Камчатке — на 79 коп., Хакасии — на 70 коп., Иркутской области — на 60 коп., Хабаровском крае — на 49 коп., Сахалинской области — на 47 коп.

В Москве, согласно данным службы, рост составил 6 копеек, но по данным Московской топливной ассоциации (МТА), на заправках столицы средняя цена дизельного топлива (ДТ) за неделю выросла на 14 копеек.

В целом, по данным Росстата, за неделю (на 27 ноября) потребительские цены повысились на 0,3%, после того как неделей ранее росли на 0,1% и две недели до этого оставались стабильными.

Средняя цена ДТ в стране на 27 ноября составила 64,26 рублей за литр (на 20 ноября — 64,08 рубля), пишут «Известия».