Экономика

Бизнес-омбудсмен попросил Путина продлить выплату COVID-субсидий на зарплаты

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту РФ с просьбой продлить на июнь и июль программу субсидий в размере МРОТ на сохранение занятости для остановленных из-за распространения коронавируса предприятий.

«Во многих регионах режим ограничения деятельности отдельных предприятий был продлен на июнь и июль. Согласно данным, предоставленным уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, в июне была полностью или преимущественно приостановлена деятельность около 350 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслях, признанных пострадавшими правительством, в июле - порядка 188 тысяч», - говорится в письме президенту, передает «Интерфакс».

По словам Титова, предоставление прямых субсидий в размере МРОТ на сохранение занятости предприятиям малого и среднего бизнеса, деятельность которых была приостановлена в апреле и мае 2020 года, стало одной из наиболее эффективных мер поддержки предпринимательства.

В настоящее время, отмечает Титов, лишь 20 регионов страны предоставляют предприятиям, деятельность которых была приостановлена в июне и июле, прямые субсидии на зарплаты из собственных бюджетов.

По оценке уполномоченного, бюджетные ассигнования на выплату федеральных субсидий в размере МРОТ составили бы около 22 млрд рублей.

«Указанное способствовало бы созданию позитивной динамики восстановления сектора малого и среднего бизнеса в российской экономике», - считает Титов.